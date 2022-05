Evangelho de hoje, sábado, 07/05 (Jo 6, 60-69)

Naquele tempo: muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: 'Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?' Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: 'Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem'. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: 'É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai'. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos doze: 'Vós também vos quereis ir embora?' Simão Pedro respondeu: 'A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus'.

Reflexão - As palavras de Jesus são espírito e verdade

A ideia de que teriam que comer a carne e beber o sangue de Jesus escandalizava as pessoas, pois elas procuravam entender com a mente aquilo que só o Espírito poderia fazê-lo. Realmente, entendendo com a razão e dentro da lógica humana seria impossível acontecer o que Jesus afirmara, porém, o “Espírito é que dá vida” e “as palavras de Jesus são espírito e vida!” Nós também nos escandalizamos com os mistérios de Deus porque a nossa fé é muito pequena e não compreendemos que as palavras de Jesus são espírito e verdade. Jesus nos dá um ensinamento de como não racionalizar as coisas sobrenaturais e é firme diante dos questionamentos dos judeus e até dos próprios discípulos sobre as “palavras duras de comer o seu corpo e beber o seu sangue.” O Espírito Santo é dado em abundância a quem reconhece que só Jesus tem as palavras de vida eterna! Diante da evasão de alguns, Jesus deu um ultimato aos Seus seguidores: “Vós também vos quereis ir embora?” Pedro respondeu em nome dos outros discípulos: “a quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o santo de Deus.” Alguns discípulos se afastaram de Jesus, porém, ficaram aqueles que creram e reconheceram que “Ele era o santo de Deus”. Hoje também são muitos os que se afastam porque não querem entender, os que duvidam porque se acham autossuficientes e até zombam de Cristo! Assumir as palavras de Jesus como espírito e vida é abraçar tudo o que Ele nos propõe sem questionamentos e com o coração convencido de que só Ele tem as palavras de vida eterna! – Você pode dizer isto? – Como você age quando encontra alguém que não acredita na Eucaristia? – Você cala, ou procura mostrar as Palavras de Jesus? – Jesus o tem revelado palavras de vida eterna?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO