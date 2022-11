Hoje, no Egito, a australiana Fortescue abraça o Ceará

Nesta quarta-feira, no balneário de Sharm el Sheikh, no Egito, o empresário Andrew Forrest, sócio controlador da gigante australiana Fortescue, maior mineradora do mundo, anunciará, oficialmente, os investimentos que sua empresa fará no Hub do Hidrogênio Verde do Pecém e, provavelmente, na geração de energia solar fotovoltaica no Ceará.

O anúncio será feito na presença da governadora Izolda Cela, do secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, do secretário Executivo de Modernização e Inovação, Célio Fernando, da secretária Executiva de Indústria, Rosane Medeiros, e do presidente da Companhia do Desenvolvimento do Complexo do Pecém, Danilo Serpa, além de diretores da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), que se encontram no Egito para a Cop 27, que se realiza no mesmo local.



Forrest também fará anúncio sobre investimentos da Fortescue na Colômbia e no Chile, cujos presidentes foram convidados para o evento.

A Fortescue, como esta coluna já adiantou, é a empresa que está mais avançada nas providências legais e administrativas para a construção de as unidades de produção do Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém.

A gigante australiana também fará, no Ceará, investimentos na implantação de um parque de geração de energia solar fotovoltaica. A água que a Fortescue utilizará para a produção do H2V será de reuso, fornecida pela Cagece. O volume de água a ser usado é estimado em menos de 1m³ por segundo.