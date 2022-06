Hidrogênio Verde: Enel Green também de olho no Pecém

Na manhã desta quarta-feira, 8, em Amsterdam (Holanda), os integrantes da Missão do Sindicato da Indústria de Energia do Ceará (Sindenergia) reuniram-se com executivos da italiana Enel Green, que atua na geração de energias renováveis e com projetos para a produção de Hidrogênio Verde no Hub do H2V no Complexo do Pecém.

Essa missão, coordenada pelo presidente do Sindenergia, Luís Carlos Queiroz, cumpre, em parceria com a Sedet, uma agenda de encontros com empresas que já celebraram Memorandos de Entendimento com o governo cearense para a implantação de plantas industriais destinadas à produção do Hidrogênio Verde no Pecém.

Uma dessas empresas, segundo informou em mensagem a esta coluna o consultor da Sedet Constantino Frate, é a Enel Green, com cujos executivos o secretário Maia Júnior mantém avançados entendimentos, confirmados hoje em Amsterdam.

A reunião desta quarta-feira realizou-se no âmbito da Hydrogen 2022, maior feira europeia sobre Hidrogênio Verde, que se realiza na capital holandesa. No mesmo ambiente, houve encontros dos cearenses com outras empresas também interessadas em investir no Ceará.

Uma delas é a norte-americana Hyzon Motors, que fabrica células a combustível e veículos automotores. Outra empresa com cujos executivos a missão cearense reuniu-se é a inglesa Johnson Matthey, que produz equipamentos e é aceleradora da transição energética.



“As duas empresas estão em fase inicial de conversas com a Sedet para a vinda de ambas para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém”, adiantou Constantino Frate.