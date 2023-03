Grupo Marquise e governo do Ceará abrem mais um Vapt-Vupt

A nova unidade do Vapt Vupt, que fica no Shopping RioMar, no Bairro Papicu, já está em plena operação, disponibilizando grade de agendamento dos atendimentos. A expectativa é de que o espaço atenda algo em torno de 1.600 pessoas por dia.

O Ceará já conta com quatro unidades do Vapt Vupt: duas em Fortaleza (Messejana e Antônio Bezerra), uma em Juazeiro do Norte e outra em Sobral. O próximo equipamento será inaugurado em junho, no Shopping Central, no centro da capital cearense.

“O Grupo Marquise acredita que o Vapt Vupt é, antes de tudo, um auxílio na promoção da cidadania com serviços que facilitam a vida das pessoas. Os números mostram esse alcance: foram 2,37 milhões de atendimentos nas quatro unidades já existentes somente em 2022. Isso é fruto da nossa constante busca por serviços cada vez mais humanizados e ágeis. Neste ano, o número de pessoas impactadas será ainda maior, uma vez que estarão funcionando mais duas unidades”, explica José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise.

Os espaços Vapt Vupt reúnem dezenas de instituições. Dentre as mais procuradas, estão Perícia Forense (Pefoce), Detran, Cagece, Sine-IDT, Etufor, as secretarias estaduais da Administração Penitenciária (SAP) e da Saúde (Sesa), Procon e Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Cada uma das unidades oferece, em média, 300 serviços, como emissão de Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Habilitação, Seguro Desemprego e muito mais - nos âmbitos federal, estadual, municipal e privado.

A solenidade de entrega oficial da nova unidade acontece nesta quarta-feira, 1º, com a presença do presidente do Grupo Marquise José Carlos Pontes; da vice-governadora Jade Romero; Onélia Santana, da secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Onélia Santana; e do secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da mesma pasta, Sandro Santana.