Grupo Aço Cearense cria e já opera sua empresa de logística

Nasceu e já opera a pleno a Aço Cearense Logística, a nova empresa do Grupo Aço Cearense, voltada exclusivamente para o serviço de logística, unificando toda a cadeia de atendimento e atuando em estreita ligação com todas as empresas da corporação.

A nova empresa trouxe uma novidade – a expertise da entrega fracionada e pulverizada em todo o país, como informa seu diretor de Suprimentos e Logística, Edgard Corrêa. Ele e o gerente de Logística, Erike Mendes, estão à frente da gestão das operações da nova Aço Cearense Logística.

Corrêa e Mendes explicam que a cultura do Grupo Aço Cearense tem como base o foco no cliente, “e é pensando nele que estamos cada vez mais aperfeiçoando as nossas operações por meio da otimização de tecnologias e processos para entregar-lhes a melhor experiência e gestão”.

Os dois acrescentam que a Aço Cearense Logística já atua alinhada à cultura da companhia, aumentando a performance de entrega do grupo que já movimenta, mensalmente, uma frota de mais de 3.400 veículos.



"A criação da Aço Cearense Logística reforça nosso compromisso de oferecer um serviço de excelência aos nossos clientes, trazendo mais sinergia aos processos de entrega do grupo. Estamos investindo em uma estrutura cada vez mais sólida e em profissionais altamente capacitados, visando potencializar a nossa atuação para crescer e entregar valor aos clientes e à sociedade”, diz Edgard Corrêa.



Há 43 anos no mercado, o Grupo Aço Cearense está em processo de transformação e expansão.

As empresas: Aço Cearense Comercial, Aço Cearense Industrial, Aço Cearense Logística, SInobrás e Sinobrás Florestal estão localizadas no Ceará, Pará e Tocantins.

O grupo produz 1 milhão de toneladas/ano e está, de forma contínua, investindo nos processos de transformação e crescimento, produzindo aços longos, planos e inox e gerando mais de 4 mil empregos diretos e cerca de 40 mil indiretos.