BNB financia Sítio Barreiras em projeto de Cultura Protegida de tomate

Ontem, quinta-feira, 13, no estande do Banco do Nordeste na Expocrato, a feira regional da agropecuária, foi celebrado o contrato de financiamento entre o BNB e o Sítio Barreiras, maior produtor de bananas da região, localizado na geografia do município de Missão Velha, no Sul do Ceará.

O pedido de financiamento estava havia seis meses sob análise do setor técnico do BNB, mas a interferência do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, junto à superintendente do banco neste estado, Eliane Brasil, acelerou a rotina da instituição que o aprovou em pouco tempo.

O sócio majoritário do Sítio Barreiras e seu CEO, empresário Fábio Régis, disse nesta sexta-feira à coluna que os recursos oriundos do financiamento – R$ 2 milhões – serão aplicados no projeto piloto de produção de tomates em cultura protegida.

Esse projeto, que está em execução acelerada, ocupa uma área de 1 hectare (10 mil metros quadrados) sob estufas na qual são cultivados tomates do tipo cereja e salada.

Fábio Régis revelou que no seu projeto está sendo empregada a última tecnologia mundial em cultura protegida, desenvolvida e aplicada pela Universidade de Wageningen.

Trata-se da mesma instituição que elaborou o projeto de implantação do futuro Centro de Tecnologia em Cultura Protegida que o governo do Ceará construirá em Barbalha.

A Universidade de Wageningen, localizada a 100 quilômetros de Amsterdã, foi visitada em fevereiro deste ano pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira; pelo CEO do Sítio Barreiras, Fábio Régis; e pelo superintendente do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE), Sérgio Oliveira.

A área do projeto piloto do Sítio Barreiras, agora financiado pelo BNB, que já emprega 10 pessoas, será ampliada para 10 hectares nos próximos 15 meses, e o número de colaboradores será também multiplicado por 10.

O empresário Fábio Régis não esconde seu objetivo: ser o maior produtor de tomates do Ceará. Para isso, terá o apoio do BNB, como disse sua superintendente no estado, Eliane Brasil.