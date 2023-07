Evangelho de hoje, sábado, 15/07/23 (Mt 10, 24-33)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares! Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados! Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma! Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno! Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.

Reflexão – Negamos Jesus diante dos homens com as nossas contradições de vida.

Jesus é para nós o maior sinal de esperança quando nos ensina a enfrentar os desafios da nossa caminhada e nos aconselha a que fiquemos atentos para que não queiramos ser mais privilegiados do que Ele mesmo o foi. Então Ele diz para nós: “Para o discípulo, basta ser como o mestre”. Tendo Jesus como nosso Mestre, nós aprendemos com Ele a exercitar a paciência, confiantes de que Deus conhece todas as coisas e nos revelará os Seus planos contra tudo o que pode nos afastar Dele mesmo. O nosso pecado, nosso medo, nossa iniquidade são todos conhecidos por Deus, por isso, é Dele que nós dependemos. Porque conhece o nosso interior, somente Ele pode nos julgar. Por isso é que Jesus fala que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Não podemos fugir de Deus por mais que tentemos. Ao contrário, confiando na Sua misericórdia devemos cada vez mais nos expor a Ele, nos abrir, nos revelar e dar testemunho Dele diante dos homens. Jesus também nos leva a refletir a nossa sinceridade em relação ao testemunho que damos no mundo da Sua presença na nossa vida. Muitas vezes nós negamos Jesus diante dos homens com as nossas contradições de vida e com o nosso contratestemunho que escandaliza o próximo. Precisamos, pois, perceber que, se assim for, ai de nós, seremos também negados diante do Pai que está nos céus. - O seu testemunho é coerente com o que Jesus prega no Evangelho? - Você tem consciência de que Deus vê tudo o que faz, conhece o que você pensa e escuta o que você fala? - Diante dos homens você tem negado Jesus ou tem se declarado a seu favor? - Na hora da tribulação você se revolta achando que não merece aquela provação?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO