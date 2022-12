Governador Elmano mudará comando da Secretaria de Recursos Hídricos

Atenção! Mudará, no próximo governo Elmano Freitas, o comando da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), ocupada há quase oito anos pelo engenheiro Francisco Teixeira, considerado uma das maiores autoridades nordestinas da área (ele foi ministro da Integração Nacional no governo da presidente Dilma Roussef).

Esta informação foi transmitida à coluna por uma alta que integra o núcleo duro da atual e da futura gestão estadual e, ainda, posição de destaque na equipe de transição.

À pergunta deste colunista sobre “qual a possibilidade de o secretário Teixeira continuar na SRH?”, a fonte, com o semblante sério e sem mover um músculo do rosto, respondeu com duas frases:

“Já faz muito tempo que ele está lá. Precisamos de renovação nessa área importante para a agropecuária cearense”.

Poucos no Ceará entendem a estrutura, os mistérios e a potencialidade dos recursos hídricos como o engenheiro Francisco Teixeirfa, comentou um agropecuarista de categoria cinco estrelas.

Outra pergunta dirigida à mesma fonte foi esta:

“E o secretário Maia Júnior? Ele tem chance de permanecer na Secretaria do Desenvolvimento Econômico?” A resposta veio nos seguintes termos:

“Ele nos disse – e o fez, também, por meio de sua coluna – que não quer prosseguir na vida pública. Assim, não contaremos com ele. Será uma pena e uma perda, mas ninguém é insubstituível. Precisamos reconhecer que Maia Júnior deu grande e valiosa contribuição ao desenvolvimento do Ceará”.

Da mesma fonte, a coluna ouviu o comentário de que o secretariado do governador eleito Elmano Freitas terá alterações no seu desenho atual — ele será ampliado, para o que sua equipe de transição aguardará a divulgação do projeto de reforma do Ministério do presidente, eleito e já diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual se adequarão a estrutura e a nomenclatura do conjunto de auxiliares diretos do futuro governador.

Já foi confirmada pelo próprio governador Elmano Freitas a notícia da permanência da secretária da Fazenda, a tributarista Fernanda Pacobahyba. Há especulação em torno de vários nomes para as diferentes posições no governo.

Informa-se na equipe de transição que a secretaria do Meio Ambiente poderá, também, mudar de comando, assim como as secretarias do Planejamento e Gestão (Seplag) e do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet0. Para esta – além do deputado Salmito Filho e do economista Célio Fernando – está cotada Roseane Medeiros, atual secretária Executiva da Indústria, que tem o apoio das lideranças da Federação das Indústrias (Fiec).

Elmano Freitas está regressando de uma viagem a Israel, para onde foi em companhia de sua esposa, que pagou, em Jerusalém, uma promessa feita antes da campanha eleitoral. Lia Freitas é uma cristã fervorosa.

Dessa viagem participaram também o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do estado, e sua esposa Cristiane