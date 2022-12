Cambeba terá faculdade e hospital com 800 leitos

Em primeira mão! Um fundo norte-americano de investimentos financiará um grande projeto na área da saúde que será implantado no Ceará numa área de cinco hectares no bairro do Cambeba, em Fortaleza.

Será um complexo que unirá uma faculdade de medicina e um hospital com 800 leitos – o maior já construído neste estado.



O investimento e as identidades do fundo norte-americano e dos empreendedores brasileiros não podem ser revelados por impedimento de uma cláusula de confidencialidade.

Também não pode ser divulgado o nome do dono do terreno onde o projeto será implantado.