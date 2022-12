Evangelho de hoje, 3ª feira, 13/12 (Mt 21, 28-32)

Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: `Filho, vai trabalhar hoje na vinha!' O filho respondeu: `Não quero'. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: `Sim, senhor, eu vou'. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?' Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: 'O primeiro.' Então Jesus lhes disse: 'Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da Salvação.

Reflexão - Mudar de opinião e de mentalidade é uma forma de conversão

Jesus é muito claro ao nos advertir e conscientizar de que não são as nossas palavras, mas sim as nossas ações que têm valor diante de Deus. Mesmo sem desejar ou sem ter vontade, mesmo dizendo não, todos nós temos a chance de nos arrepender e fazer a vontade de Deus. Mudar de opinião e de mentalidade é uma forma de conversão! A misericórdia de Deus se manifesta quando reconhecemos o nosso ser pecador e nos arrependemos, porque cremos na compaixão e no perdão de Deus e voltamos atrás nas nossas intenções. Deus se rende diante dos nossos propósitos de mudança e já nos perdoa antes mesmo que atuemos. Deste modo, valerá o tempo do arrependimento e do reconhecimento do erro. Por isso, muitas pessoas a quem nós julgamos perdidas, podem, sim, receber o perdão e a salvação, talvez até antes que nós, dependendo da sua fé. Por isso, Jesus falou: “os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus!” Aproveitemos este tempo de conversão e refaçamos os nossos propósitos de vida buscando a santidade, pois esse é o nosso chamado. Deus nos convoca a ser santos e santas e está à espera do nosso arrependimento. Mesmo que tenhamos sido rebeldes e ingratos (as), mesmo que tenhamos dado ao mundo a nossa palavra de adesão, voltemos atrás, pois o reino dos céus nos espera. Você se arrepende de alguma coisa? - Em que você pode ainda voltar atrás? - Você é daqueles (as) que para agradar às pessoas prometem qualquer coisa? - Você é capaz de mudar de opinião e atender ao pedido de alguém a quem já deu um não?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO