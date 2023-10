Geraldo Luciano fala hoje sobre Perspectivas para 2024

Conteúdo apoiado por:

Um dos mais requisitados consultores de empresas do Ceará, Geraldo Luciano Matos Júnior faz hoje – para um grupo de convidados da cearense HMIT Tecnologia, que está lançando uma nova marca, -- palestra sobre as “Perspectivas Econômicas para 2024”.

A palestra será às 18h30, em um restaurante localizado na rua Canuto de Aguiar, 1317.

Geraldo Luciano, que foi vice-presidente de Investimentos e Relações com Investidores do Grupo M. Dias Branco, tendo liderado o processo de abertura do capital da empresa, é membro do conselho de administração de várias empresas locais e nacionais, como HapVida e Assaí Atacadista.

É, ainda, membro da diretoria do Fortaleza Esporte Clube, sendo responsável pelo seu setor financeiro.