Fortaleza terá em 2025 versão latinoamericana da Fruit Attraction

Fortaleza deverá sediar, em 2025, a versão latino-americana da Fruit Attactration, maior feira mundial da fruticultura, que se realiza anualmente, em outubro, em Madri, capital da Espanha. Entendimentos neste sentido estão sendo mantidos pelos organizadores da feira com o governo do Ceará.

No ano passado, essa feira teve, na capital espanhola, a presença de 1.800 empresas expositoras de 137 países, cujos estandes foram visitados por 90 mil pessoas.

Aconteceu o seguinte: Recentemente, a Diretoria da Fruit Attraction procurou a direção da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas) à qual apresentou o projeto de realização de uma edição no Brasil, que será a Fruit Attraction Latin America em São Paulo.

Como participante da Pecnordeste, realizada no mês passado no Centro de Eventos do Ceará, e observando as gigantescas dimensões do equipamento e, também, a excelente organização da feira, que é promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), a Abrafrutas sugeriu à Fruit Acttraction que sua versão latino-americana se faça, também, aqui.

A Fruit Attraction Latin America de 2024 terá a cidade de São Paulo como palco, mas a do ano seguinte deverá ser realizada na capital cearense, segundo revelou à coluna o secretário executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedet), Sílvio Carlos Ribeiro.

Nesta semana, o secretário Silvio Carlos Ribeiro reuniu-se com diretores da IFEMA Madrid, empresa detentora da marca.

Após a reunião, a SDE, liderada pelo secretário Salmito Filho, manifestou o interesse de realizar a Fruit Attraction Latin America em 2025 em Fortaleza, proposta que o Governador Elmano abraçará para trazer de volta à Fortaleza a atenção da fruticultura internacional.