Alece homenageia Everardo Vasconcelos, fundador da Tijuca Alimentos

Saudado pelos oradores como “um empreendedor ousado, criativo e preocupado com o bem-estar dos seus colaboradores”, o empresário Everardo Vasconcelos, fundador e conselheiro do Grupo Tijuca Alimentos, um dos maiores da avicultura do Norte e Nordeste do país, foi homenageado ontem pela Assembleia Legislativa do Estado, que, por proposta do deputado Fernando Hugo, aprovada pela unanimidade da casa, lhe outorgou a Medalha do Mérito Parlamentar Fernando Pinto, anualmente entregue a uma personalidade com altos serviços prestados ao desenvolvimento do Ceará.

Ao ato de entrega da medalha, compareceram empresários da agropecuária cearense, liderados pelo presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que, ao falar, disse que o homenageado “é o modelo pronto e acabado do que representa o produtor rural cearense”, acrescentando, sob aplausos puxados pela agropecuarista Rita Granjeiro:

“Everardo, o senhor é um homem de bem em todos os sentidos e nós, da Faec, nos orgulhamos do seu trabalho e nos sentimos todos também homenageados”.

E ainda prognosticou: “Sua empresa será a maior do setor aqui no Ceará”.

O deputado Fernando Hugo, que presidiu a sessão especial de entrega da comenda, lembrou um pouco da história empresarial de Everardo Vasconcelos, que começou em 1969, quando ele e sua mulher, Socorrinha, casados há 52 anos, começaram na avicultura “com um plantel de 50 pintinhos” no sítio Tijuca, localizado em Ancuri, na geografia da chamada Grande Messejana, ao Sul de Fortaleza, onde estão os escritórios do que é hoje uma grande empresa - dirigida pelos seus filhos Marden, Nicolas e Patrícia - com 2.500 funcionários, uma frota de quase 400 veículos e cuja fazenda de produção está no município de Beberibe.

É lá – revelou Fernando Hugo – que, além de produzir ovos, frangos de corte (para isto, tem um frigorífico), girassóis, eucaliptos, leite bovino e queijos, Everardo Vasconcelos e seus filhos “produzem, também, conhecimento”, pois instalaram e mantêm, em parceria com a Prefeitura Municipal de Beberibe, uma escola para 400 crianças, que são filhos dos funcionários e de famílias residentes no entorno da granja, cuja área é de cerca de 5 mil hectares e na qual há duas lagoas perenes.

De acordo com o depoimento do deputado Fernando Hugo, a preocupação do empresário Everardo Vasconcelos com o futuro do seu quadro de pessoal vai além: a Tijuca Alimentos incentiva a educação dos seus colaboradores, concedendo-lhes bolsa de estudo para a educação superior. Vários deles são hoje graduados e pós-graduados e alguns têm curso de mestrado e doutorado.

O Grupo Tijuca também criou o Núcleo Integrado de Saúde Anjos do Céu, que conta com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos e psicopedagogos, que assistem os colaboradores e suas famílias. Também criou a Associação Anjos do Céu, que mantém, desde 2014, uma escolinha de futebol para os filhos dos seus funcionários.

Ao agradecer a homenagem, visivelmente emocionado, chegando a embargar a voz e a derramar lágrimas, Everardo Vasconcelos creditou à sua fé em Deus o êxito de sua empresa e a concessão da Medalha do Mérito Parlamentar Fernando Pinto.

Depois, ele confessou que sua carreira empresarial foi incentivada pelos exemplos que colheu dos avicultores Holandir Matos de Freitas (Granja Ceave), Dico Carneiro (Granjas Cialne) e Roberto Pessoa (Granja Emape) e do apoio que recebeu, “primeiro, do Banco do Nordeste, depois do Banco do Brasil, que acreditaram no meu projeto e com os quais mantenho até hoje as melhores e mais respeitosas relações”.