BNB financia R$ 1 bilhão para infraestrutura do Ceará

Atenção! De janeiro a junho deste ano, o Banco do Nordeste aprovou e liberou somente para investimentos em obras de infraestrutura no estado do Ceará o equivalente a R$ 1 bilhão.

Esta informação foi transmitida nesta quinta-feira, 6, a esta coluna pelo presidente do BNB, Paulo Câmara.

Ele adiantou que, até o fim deste 2023, a meta do BNB – para projetos de infraestrutura do Ceará – é dobrar o total desses financiamentos, para o que a superintendência do banco neste estado, dirigida por Eliane Brasil, está especialmente empenhada.