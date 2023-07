Evangelho de hoje, 6ª feira, dia 07/07/23 (Mt. 9, 9-13)

Naquele tempo: Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: 'Segue-me!' Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: 'Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?' Jesus ouviu a pergunta e respondeu: 'Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: `Quero misericórdia e não sacrifício'. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores'.

Reflexão – Jesus veio chamar os pecadores!

Ao chamar Mateus para segui-Lo mesmo sabendo que ele era um pecador público, Jesus nos dá provas de que veio ao mundo para chamar justamente os pecadores, os fracos, os doentes e impotentes. Ele vem a nós como médico de almas, como remédio, como consolo, nos cura e nos liberta para que sejamos Seus instrumentos de salvação. Por isso, Mateus O levou primeiramente para a sua casa, para junto dos seus amigos e da sua família. Quando temos um encontro com Jesus e experimentamos a Sua misericórdia, o nosso maior desejo é levá-Lo para a nossa casa, para o convívio com os nossos amigos. Jesus não se nega a nos visitar, mesmo que sejamos os maiores pecadores. Os fariseus, que não entendiam isso, criticavam Jesus e duvidavam de que Ele fosse filho de Deus. Ele, porém, fiel à vontade do Pai, sabia responder a todas as perguntas e ninguém interferia nas Suas ações. “Quero misericórdia e não sacrifício”! Quando ainda não temos uma experiência com a Salvação de Jesus nós também duvidamos e nos sentimos superiores aos outros a quem consideramos pecadores e indignos. Jesus veio para todos os que O aceitarem e confiarem Nele. - Será que Jesus veio também para você? - Você se considera justo ou pecador? - Você costuma julgar alguém a quem considera pecador público ele se alimenta do Corpo de Cristo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO