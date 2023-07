Fortaleza receberá maior feira de brinquedos, a Showbrinq

Vem aí, nos dias 12 e 13 deste mês, no Centro de Eventos do Ceará, a X Showbrinq, maior feira regional brasileira do setor de brinquedos do País. Neste ano, ela terá recorde de empresas participantes: 60 marcas fabricantes do setor estarão presentes.

A entrada será gratuita para lojistas e comerciantes que possuem CNPJ, sejam do segmento atacado ou varejo.

Além de Fortaleza, a feira é realizada neste ano em mais sete cidades: São Luís (MA), Caruaru (PE), Feira de Santana (BA), Goiânia (GO), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ) e Maringá (PR).

De acordo com estimativas da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), o mercado brasileiro de brinquedos deverá crescer neste ano 7% e faturar R$ 9 bilhões em 2023. O segmento dá emprego direto e indireto a 37.650 pessoas.

As datas comemorativas e aniversários ainda aparecem como os principais responsáveis pelas vendas de brinquedos. A direção da Showbrinq explica que a feira acontece anualmente em julho para que os comerciantes conheçam as novidades dos brinquedos e possam preparar-se para as compras, principalmente para o Dia das Crianças e o Natal.

Para participar da feira, o empresário deverá apresentar o CNPJ e realizar um cadastro no dia do evento. Não será cobrada nenhuma taxa para acessar o evento.