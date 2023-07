Bolsa volta a subir e pode retomar os 120 mil pontos

Foi um dia positivo o que viveu ontem, segunda-feira, 3, a Bolsa de Valores brasileira B3. Ela fechou o seu pregão em alta de 1,34%, aos 119.672 pontos, dando sinal de que poderá retomar os 120 mil pontos ao longo desta semana.

O dólar, por sua vez, registrou alta de 0,39%, fechando o dia cotado a R$ 4,80.

O volume movimentado no pregão de ontem da B3 foi pequeno, de apenas R$ 21,5 bilhões, mas isto foi por causa das bolsas dos Estados Unidos, que operaram em meio expediente por causa do feriado nacional de hoje, o famoso Independence Day, que é o Dia da Independência dos Estados Unidos.

Ontem, os investidores mostraram-se excitados com as notícias de Brasília, segundo as quais o Congresso Nacional pode votar nesta semana o arcabouço fiscal e a proposta de Reforma Tributária.

O arcabouço está de novo sob análise da Câmara dos Deputados, uma vez que o Senado Federal fez modificações no texto da proposta, piorando o horizonte da política fiscal do governo.

O presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, voltou a dizer ontem que o arcabouço fiscal e a Reforma Tributária serão votados antes do recesso parlamentar, que começará no próximo dia 17.

O relator da proposta do arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, já se manifestou contrário às mudanças feitas pelo Senado, com exceção da relativa ao Fundeb, que poderá ser mantida.

As demais cinco modificações feitas pelos senadores têm poucas chances de ser aprovadas pelos deputados. Essas modificações prejudicam os objetivos do arcabouço, porque ampliam os gastos do governo.

Também contribuiu para a alta da Bolsa B3 a divulgação do Boletim Focus, do Banco Central, que trouxe a projeção de 100 economistas das principais instituições financeiras do país, segundo a qual o IPCA deste ano de 2023 recuou de 5%, na semana passada, para 4,98%, nesta semana, enquanto a projeção para o PIB subiu de 2,18% na semana passada para 2,19% nesta semana.

Outra boa indicação foi a queda dos juros futuros, que recuaram, mostrando que a taxa Selic deverá começar a cair a partir da próxima reunião do Copom nos primeiros dias de agosto.

As ações da Vale tiveram alta de 3,13% diante da possibilidade de a China e os Estados Unidos retomarem suas relações diplomáticas e comerciais por causa da viagem que a secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, está fazendo nesta semana a Pequim.

Ontem, a Arábia Saudita e a Rússia anunciaram um novo corte na sua produção de petróleo: os sauditas reduziram em 1 milhão de barris/dia sua produção, enquanto os russos diminuíram a sua em 500 mil barris por dia.

Resultado: o preço internacional do petróleo, negociado na Bolsa de Londres está subindo nesta terça-feira. A alta é de 0,59%, estando o barril do petróleo negociado a US$ 75,09.