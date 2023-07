BNB bate recorde de aplicação do FNE no primeiro semestre

De janeiro a junho deste ano, a Superintendência do Banco do Nordeste no Ceará celebrou contratos de financiamento do FNE no valor de R$ 2,6 bilhões, como informou a esta coluna a superintendente Eliane Brasil.

Ela adiantou um detalhe: somente nos últimos 45 dias do semestre, foram contratados R$ 1,7 bilhão, atendendo aos diferentes setores da economia cearense.

Para o Nordeste como um todo e, também, para o Norte de Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo, que compõem a área de atuação do BNB, o primeiro semestre deste ano também foi pródigo de boas notícias: os contratos celebrados no âmbito do FNE alcançaram 21,3 bilhões, o que significa que a meta de aplicações para o período foi ultrapassada em 4,71%.



Foi a melhor contratação no primeiro de toda a história do banco, revelou a superintendente no Ceará, Eliane Brasil.