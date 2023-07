Evangelho de hoje, 3ª feira, 04/07/23 (Mt 8, 23-27

Naquele tempo: Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: 'Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo!' Jesus respondeu: 'Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé?' Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: 'Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem?'

Reflexão – A Igreja é a Barca de Jesus!

Quando temos confiança na presença de Jesus, conseguimos vivenciar as tempestades da nossa vida com muito mais serenidade. Quando temos Jesus na barca conosco percebemos que as horas de dificuldades da nossa vida, apesar do medo, são enfrentadas com mais confiança e segurança. Os discípulos que acompanharam Jesus e entraram com Ele na barca perceberam isto! Entrar na barca com Jesus é fazer parte da Sua Igreja, é estar na Comunidade entre irmãos, é se deixar revestir das graças divinas. Embora ainda tenhamos dúvidas, em comunidade, convivendo com os irmãos, partilhando a Sua Palavra, nós percebemos melhor a presença de Jesus. Mesmo que às vezes, Ele pareça estar dormindo, ainda assim, nós temos alguém a quem recorrer nas horas de aflição e provação. Quantas pessoas vivem no mundo, entregues somente, aos seus recursos materiais e não têm ninguém a quem apelar e pedir socorro nos momentos de agonia! Há fatos e acontecimentos que nos tiram completamente a segurança e o equilíbrio e, se não tivermos um porto seguro, nós sucumbiremos. As situações críticas são sempre um termômetro que mede o grau de consciência da maturidade ou infantilidade da nossa fé. Mesmo diante do pavor dos discípulos, Jesus ameaçou os ventos e o mar e eles O obedeceram! Quanto mais Ele poderá fazer por nós se nos mantivermos firmes na fé sabendo que Ele está pertinho de nós para nos defender. A Igreja é a Barca de Jesus! – Você já entrou na barca de Jesus? – Você confia que Ele o (a) ajudará na hora da tempestade? – Você já passou por alguma aflição? – A quem você recorreu?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO