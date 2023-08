Fiec tem assessoria parlamentar que acompanha tudo na Assembleia

Este conteúdo é apoiado por:

Rápido no gatilho, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante, transmite à coluna a informação de que a Fiec tem, desde que ele assumiu o comando da entidade, uma assessoria parlamentar que atua na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Fortaleza.

Essa assessoria acompanha a tramitação de todas as propostas de interesse do setor industrial cearense, dando ciência dela aos sindicatos filiados e diretamente às empresas, quando o caso o requer.

Esta coluna publicou hoje novo comentário a respeito do desconhecimento que uma parte dos deputados federais e estaduais têm – e exibem – sobre a economia do Ceará, destacadamente envolvendo a indústria e a agropecuária. Alguns desses parlamentares quase nada sabem sobre o que se passa hoje nas diferentes áreas da economia estadual.

“Além da assessoria parlamentar, temos, também, contato permanente com todos os deputados estaduais. A Fiec está atenta às demandas que chegam tanto dos empresários quanto dos parlamentares, as quais geralmente provocam reuniões quando se tornam necessárias. Acompanhamos permanentemente o que de interesse da industria se passa no Legislativo”, disse Ricardo Cavalcante.

Quanto a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal – acrescentou o presidente da Fiec – “acompanhamos tudo diariamente, e temos o apoio fundamental da CNI (Confederação Nacional da Indústria), com uma mesma estrutura dentro das duas casas do Congresso Nacional”.

Ele concluiu, assegurando:

“Diariamente, transmitimos essas informações aos nossos sindicatos”.

Por sua vez, a Federação da Agricultura (Faec), pela voz do seu presidente Amílcar Silveira, informa que está tomando providências para também criar uma assessoria parlamentar para atuar na Assembleia Legislativa, acompanhando os projetos-de-lei de interesse da agricultura e da pecuária cearenses.