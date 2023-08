Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 24/08/2023 (Jo 1, 45-51)

Este conteúdo é apoiado por:

Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: “Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e também os profetas: Jesus de Nazaré, o filho de José”. Natanael disse: “De Nazaré pode sair coisa boa?” Filipe respondeu: “Vem ver!” Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: “Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade”. Natanael perguntou: “De onde me conheces?” Jesus respondeu: “Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi”. Natanael respondeu: “Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel”. Jesus disse: “Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás!” E Jesus continuou: “Em verdade, em verdade, eu vos digo: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem”.

Reflexão – Nos momentos de louvor e oração o céu se faz presente aqui.

Naquele tempo Jesus, pacientemente, por meio de um e de outro, chamou os Seus apóstolos que constituiriam a Sua Igreja. Hoje também, Jesus nos chama através das pessoas mais simples e despretensiosas, quando nos dizem: “Vem ver”! Se tivermos consciência de que Jesus está vivo e atuante no meio de nós e deseja dar mais sabor e alegria à nossa existência, com certeza, nós não resistiríamos para atender ao chamado que recebemos do Senhor a cada momento da nossa vida. Na maioria das vezes nós também somos como Natanael, desconfiados e preconceituosos, por isso, não acreditamos quando alguém nos fala das coisas de Deus e só confiamos no que vemos, tocamos, experimentamos e comprovamos. Só damos crédito ao que nos propõe alguém muito importante e famoso que nos assegura alguma coisa em troca, por isso, perdemos um tempo precioso sem aceitar o convite de Jesus. No entanto, Ele tem paciência e faz de tudo para nos atrair para o seu reino de amor. Jesus conhece a nossa história e sabe qual é a palavra-chave para que possamos acolher o seu apelo. Ele também nos vê debaixo das “figueiras” da vida, nas diversas situações, conhece os apelos do nosso coração e continua desejando nos curar nos transformar e animar. No entanto, para atender ao pedido de Jesus precisamos ter uma experiência pessoal com Ele, conhecer o Seu Evangelho e aderir à Sua mentalidade. Daí então, nós, como Natanael, também poderemos afirmar com convicção: “Tu és o Filho de Deus, tu és rei na minha vida!”! Se confiarmos em Jesus e no seu chamado para segui-Lo, também haveremos de ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Os anjos do Senhor, continuam hoje, também, a nos dar auxílio levando as nossas preces a Deus como um perfume de aroma agradável. Se, de coração contrito, fizermos a experiência, perceberemos nos nossos momentos de louvor e oração que o céu se faz presente aqui e que os anjos trazem para nós a paz de Jesus, e, assim, veremos a glória de Deus. – Você ainda é como Natanael foi ou já pode dizer que Jesus é o rei da sua vida? – Você sabe que Jesus conhece tudo sobre si e que o vê desde quando estava sob a figueira, isto é, em todas as situações da sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO