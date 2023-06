Fiec homenageia Cristiano Maia, Roberto Pessoa e Aline Telles

Em primeira mão: os empresários Cristiano Maia, Roberto Pessoa e Aline Telles acabam de ser escolhidos para receber, neste ano, a Medalha do Mérito Industrial 2023, outorgada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Esta coluna apurou que esse trio foi eleito pela unanimidade do colegiado que, anualmente, escolhe os homenageados, levando em conta o trabalho que cada deles tem desenvolvido em favor da economia estadual, principalmente ao seu setor industrial.

Aline Telles é vice-presidente de Operações do Grupo Telles, cujo controlador é seu pai, Everardo Telles, e diretora Administrativa do Sindicato da Indústria de Bebidas do Ceará.

Roberto Pessoa é agroindustrial, sendo o sócio majoritário da Emape, uma das maiores empresas da avicultura cearense, com granjas no município de Tianguá, no Noroeste do estado. Ele é, também, político, sendo hoje o prefeito de Maracanaú.

Cristiano Câmara é industrial (tem fábricas de rações no Ceará e em Pernambuco), agropecuarista, carcinicultor (é o maior criador de camarão do país) e construtor de estradas (sua Construtora Samaria executa obras rodoviárias no Ceará).

A Fiec ainda não marcou a data para a entrega da Medalha do Mérito Industrial aos três homenageados, cuja escolha está obtendo a melhor repercussão no meio empresarial do Ceará.