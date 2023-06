M. Dias Branco entre as três melhores nos princípios ESG

Uma boa notícia! A cearense M. Dias Branco, líder do mercado nacional de massas e biscoitos, firmou seu lugar entre as três empresas mais bem posicionadas do Guia Exame Melhores do ESG 2023 na categoria Agronegócio, Alimentos e Bebidas.

Na avaliação são considerados os princípios que regem a gestão adequada voltada às boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), reconhecendo as empresas que praticam o capitalismo consciente, mais humano e inclusivo, em direção à economia circular e colaborativa.

A entrega dos certificados ocorreu terça-feira, 13, em São Paulo, trouxe as três empresas com práticas mais consistentes, divididas em diversas categorias.

“Para nós, ser reconhecida como uma das melhores empresas do Brasil em práticas ESG é motivo de orgulho e estímulo e a certeza de que estamos no caminho certo”, diz Tiago Timbó, gerente de Comunicação, Cultura e Sustentabilidade da M. Dias Branco.

A empresa anunciou, por meio do Relatório Anual Integrado 2022, seus compromissos ESG para serem alcançados até 2030, contemplando 15 temas prioritários sob os seguintes pilares: Cuidar do Planeta (Ambiental), Acreditar nas Pessoas (Social) e Fortalecer Alianças (Governança).

Como signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), as iniciativas da M. Dias Branco são pautadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que compõem a agenda global.

Entre os principais avanços já reportados pela M. Dias Branco estão a utilização de embalagens plásticas de produto acabados recicláveis, compostáveis, ou biodegradáveis, que chegou a 96,79% e tem como meta alcançar 100%; utilização de energia renovável, que alcançou 32% para uma meta de 90%; e reúso de água, que chegou a 17,31% ao longo do ano para uma meta de 30%.

A companhia evoluiu na nota do Índice Carbon Disclosure Project (CDP) da categoria B, no Morgan Stanley Capital International (MSCI), para AA e se manteve, pela terceira vez consecutiva, na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

No item diversidade, M. Dias Branco chegou a 23,24% de mulheres em cargos de liderança, para uma meta de 40% em 2030. Em julho de 2022, a empresa passou a integrar a carteira do Índice Teva ESG Mulheres na Liderança (ETF ELAS11), gerida pelo Banco Safra e listada para negociação na B3, por ter 40% do conselho de administração composto por mulheres.

A exemplo de anos anteriores, M. Dias Branco continuou contribuindo fortemente com a doação de alimentos para minimizar a fome e o agravamento da situação de vulnerabilidade das famílias, inclusive, estimulando o voluntariado dos colaboradores.