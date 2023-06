Complexo Solar Milagres promove Semana do Meio Ambiente

Desde a última segunda-feira, 12, a Lightsource bp, empresa global no desenvolvimento de projetos de energia solar, está a promover - no parque de geração de energia solar em construção na zona rural do município de Abaiara - a II Semana do Meio Ambiente do empreendimento com palestras e ações de conscientização para colaboradores e estudantes da região do Cariri.

A programação seguirá até amanhã, sexta-feira, 16.

Ao longo desta semana, mais de mil colaboradores do projeto e estudantes têm a oportunidade de aprender sobre o uso sustentável dos recursos naturais, energia renovável, arqueologia, preservação patrimonial e reaproveitamento de resíduos sólidos, com destaque para “Soluções para a poluição plástica”, tema escolhido pelo ONU em 2023, ano que marca o 50º aniversário do Dia Mundial do Meio Ambiente.

A segunda edição da Semana do Meio Ambiente do Complexo Fotovoltaico Milagres conta com a distribuição de material educativo e atividades práticas para colaboradores e estudantes, como uma oficina prática de fabricação de sabão ecológico, atividades de reuso de resíduos plásticos e visitas escolares, durante as quais estudantes têm a oportunidade de conhecer as instalações do parque solar e aprofundar os seus conhecimentos em energias renováveis.

Nesta semana, a Lightsource bp disponibiliza também um telão na área de vivência do complexo, com apresentação de boas práticas e exposição de fotos de animais resgatados durante suas obras.

O Complexo Solar Milagres da Lightsource bp será integrado por cinco usinas fotovoltaicas localizadas em área total de 440 hectares.

O Complexo será conectado ao Sistema Integrado Nacional (SIN), injetando energia limpa por meio do seccionamento de uma linha de transmissão de 230kV existente, de propriedade da Chesf, que conecta as subestações Milagres e Bom Nome.

Milagres também contribuirá com o meio ambiente, reduzindo a emissão de 246 mil toneladas de CO2 por ano, o que equivale à emissão de 57.068 automóveis movidos a gasolina e diesel.

O projeto Milagres vai gerar 460 mil MWh por ano, energia suficiente para abastecer 212 mil residências.