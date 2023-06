Evangelho de hoje, 5ª feira, 15/06/23 (Mt 5, 20-26)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, vós não entrareis no Reino dos Céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: 'Não matarás! Quem matar será condenado pelo tribunal'. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo; quem disser ao seu irmão: 'patife!' será condenado pelo tribunal; quem chamar o irmão de 'tolo' será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo: dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo.

Reflexão - O não matar não significa apenas assassinar.

Jesus é muito claro quando diz: Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo; quem disser ao seu irmão: 'patife!' será condenado pelo tribunal; quem chamar o irmão de 'tolo' será condenado ao fogo do inferno. “deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta.” Todos nós que apresentamos a nossa oferta diante do altar do Senhor precisamos entender a Palavra deste Evangelho. Diante do Altar do Senhor têm a mesma obrigação, os que matam, como também os que injuriam e difamam. Jesus deixa no mesmo patamar as nossas atitudes que demonstram cólera, falta de perdão, intriga, maledicências, xingamento, com o ato de matar. Por isso é que Ele afirma que veio dar cumprimento à Lei. O não matar não significa apenas assassinar, tirar a vida, mas romper relacionamentos, rejeitar, desprezar, ficar indiferente. Assim sendo, Jesus nos adverte de que precisamos entrar em entendimento com o próximo enquanto ainda estamos aqui na terra caminhando com ele. A cada dia que passa nós percebemos que o nosso tempo aqui é muito breve, portanto, não vamos deixar para nos reconciliar com os irmãos somente amanhã, pois este poderá não acontecer. – Faça uma reflexão da sua vida e perceba quantos relacionamentos você cortou apenas por falta de entendimento e de boa vontade. – Será que também você está enquadrado (a) no contexto das palavras de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO