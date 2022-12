Fiec faz festa de arromba para governadora Izolda Cela

Foi uma festa de arromba o almoço anual com o qual a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) homenageou nesta sexta-feira, 16, a governadora do estado, Izolda Cela.

Cerca de 600 pessoas – empresários da indústria, do comércio e da agropecuária, políticos, entre os quais o governador eleito Elmano Freitas e o senador eleito Camilo Santana, e jornalistas – lotaram as mesas redondas, com lugares marcados.

O evento é tradicional e vem desde o tempo em que Beto Studart, seu idealizador, presidia a Fiec.

Hoje, tudo funcionou na pauta do preciso, desde o piano maravilhoso de Felipe Adjafre até as deliciosas entradas preparadas pelo time do La Maison, desde o tinto chileno até o bom escocês, servidos à farta por uma equipe competente de maitres e garçons.

O hall do edifício da Casa da Indústria, transformado em um espaço confortável e bem refrigerado, foi, digamos assim, o palco da confraternização de quem trabalha e produz nas diferentes áreas da economia cearense, principalmente da indústria, com os que governam o estado.

Houve discursos, houve aplausos, alguns mais outros menos entusiasmados, dependendo da personalidade citada; houve conversas em voz alta que atrapalharam a audição dos pronunciamentos; houve quem exagerou na comida e na bebida, como sói acontecer nessas ocasiões 0800; houve quem, não tendo sido convidado, sentou-se à mesa e ocupou o lugar de quem se ausentou; houve abraços prolongados de empresários da direita com políticos da esquerda; houve gente importante furando a fila do almoço; houve, porém, idosos que, na mesma fila, deixaram passar à sua frente mais idosos do que eles; enfim, houve de tudo um pouco, o que tornou a festa um momento de feliz congraçamento.

Izolda Cela, a homenageada, listou o que vem fazendo desde que assumiu a chefia do governo no lugar de Camilo Santana, que se lançou candidato ao Senado e acabou eleito com votação espetacular;

Elmano Freitas, o governador eleito, paparicado por gregos bolsonaristas, por troianos ligados ao Capitão Wagner e por cartagineses do empresariado, comportou-se com a seriedade e a discrição que deve ter quem, a partir de primeiro de janeiro, governará o Ceará, um estado cujas contas ele prometeu – no seu breve discurso – manter equilibradas e superavitárias;

Camilo Santana, que no ano passado foi o centro das atenções do mesmo conjunto de pessoas reunido hoje pela Fiec apresentou-se com ar jovial, próprio de quem ganhou um mandato de oito anos no Senado Federal, uma casa de plena tranquilidade que levou o saudoso senador Beni Veras a dizer: “O Céu precisa ser muito bom para ser melhor do que isso aqui”.

E Ricardo Cavalcante, o anfitrião, reconhecido como um campeão da benquerença, fez o que lhe reservou o cerimonial: saudou a homenageada Izolda Cela, entregando-lhe um mimo; destacou as qualidades do futuro governador Elmano Freitas, prometendo-lhe apoio a todos os projetos que promovam o desenvolvimento econômico e social do Ceará; desejou sucesso ao eleito senador e ex-governador Camilo Santana; e formulou votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos os que compareceram ao denominado Almoço da Governadora Izolda Cela.