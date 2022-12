Maia Júnior entra na bolsa de apostas pela presidência do BNB

Atenção! O PT do Ceará ideverá indicar o futuro presidente do Banco do Nordeste (BNB), segundo revelou ontem a esta coluna uma fonte com assento no Palácio da Abolição.

Isto mostra a força que os líderes cearenses do Partido dos Trabalhadores alcançaram junto ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que não cansa de elogiar o esforço que o ex-governador e senador eleito Camilo Santana desenvolveu, pessoalmente, durante a campanha que, no Ceará, elegeu no primeiro turno o governador Elmano Freitas e, no segundo turno, consolidou a ampla maioria de Lula neste estado.

Pois bem: esta coluna revela, igualmente com base na mesma fonte, que o nome do atual secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, surgiu ontem na bolsa de apostas para a presidência do BNB.

Maia foi, provavelmente, o melhor dos secretários do governador Camilo Santana, realizando um trabalho que uniu planejamento e estratégia, de que resultou o projeto do Hub do Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, empreendimento que tem a parceria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e da Universidade Federal do Ceará (UFC).



Maia Júnior está há seis anos na Sedet. Ele foi secretário de Infraestrutura e vice-governador do Ceará. Experiência provada de gestão pública ele tem de sobra.

Um empresário da indústria e outro da agropecuária manifestaram-se positivamente em relação ao nome de Maia Júnior para a presidência do Banco do Nordeste, cujo público interno também o vê como alguém capaz de transformar a instituição por meio de um projeto focado na inovação tecnológica.

Há pontos a favor e contra a possibilidade de Maia Júnior vir a ser o próximo presidente do BNB.

A favor, toda a grande experiência administrativa que ele, comprovadamente, tem.



Contra há o fato de que Maia tem o DNA do PSDB. Ele é tucano, mas, durante todos os seis anos em que ocupou o comando da Sedet, houve-se acima de qualquer suspeita partidária, privilegiando o desenvolvimento do Ceará, sendo por isto mesmo elogiado pelo ex-governador Camilo Santana e pela atual governadora Izolda Cela.

A presidência do BNB é uma posição política importante e estratégica. Dificilmente o PT cearense abrirá mão dessa posição.

FIEC HOMENAGEI HOJE GOVERNADOR IZOLDA CELA

A governadora será homenageada hoje pela Federação das Indústrias do Ceará, a Fiec, com o tradicional almoço de fim de ano da maior entidade empresarial cearense.

Estarão presentes ao evento lideranças empresariais e políticas, entre as quais o governador eleito Elmano Freitas e o ex-governador e agora senador eleito Camilo Santana.