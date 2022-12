Eduardo Sávio Martins, da Funceme para os Recursos Hídricos

Uma fonte do governo do Estado, com estreita ligação com a equipe de transição do governador eleito Elmano Freitas, e outra do meio empresarial revelaram a esta coluna que o engenheiro Eduardo Sávio Martins, presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, poderá ocupar a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) na próxima administração estadual.

Sobre essa possibilidade, esta colunou ouviu dois empresários da agropecuária cearense e ambos disseram que “a indicação é muito feliz”.

Eduardo Martins é visto pelo setor do agronegócio como um profissional competente, conhecedor da área dos recursos hídricos, sendo capaz de realizar um trabalho do mesmo nível de qualidade do empreendido pelo atual ocupante da pasta, o também engenheiro Francisco Teixeira, um especialista na matéria, tendo sido ministro da Integração Nacional, onde comandou boa parte da execução do Projeto São Francisco de Integração de Bacias.

Mas, no início da manhã desta sexta-feira, Eduardo Martins transmitiu mensagem a esta coluna, negando que seu nome esteja sendo cotado para a SRH. "Simplesmente, não fui contatado", disse ele.

Aproveitando a mão na massa, esta coluna também informa que o próximo secretário do Desenvolvimento Agrário (SDA) deverá ser o deputado Moisés Braz, do PT.

A mesma fonte que transmitiu esta informação adiantou que parece ter sido afastada a ideia de criação da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, que atenderia, a um só tempo, a Agricultura Familiar e a Agricultura Empresarial.

O governador eleito Elmano Freitas teria entendido que será melhor deixar que a agricultura empresarial permaneça onde se encontra, ou seja, na Secretaria Executiva do Agronegócio, que integra a estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).