Chuva ou estiagem? Cientistas responderão hoje, 6ª feira, 16

Uma reunião científica que juntará três especialistas no estudo do clima será realizada hoje, sexta-feira, 16, partir das 8h30 na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), no bairro do Jardim América, em Fortaleza.

Estarão presentes Luiz Carlos Molion, da Universidade Federal de Alagoas; Francisco de Assis Diniz, que pertenceu aos quadros técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia, do qual é hoje consultor; e Eduardo Sávio Martins, presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

Segundo o presidente da Faec, Amílcar Silveira, a reunião terá um objetivo: acelerar as previsões sobre a estação de chuvas que fazem, nesta época do ano, os organismos que estudam o clima no Ceará e no Nordeste.

A antecipação dessas previsões permitirá que os produtores rurais planejem seus investimentos para o plantio da safra, oferecendo-lhes, também, a chance de reduzir possíveis prejuízos em caso de estiagem.

Da reunião, participarão os presidentes dos sindicatos rurais, além de pequenos e grandes produtores da agropecuária cearense.

Cada um dos três cientistas, usando recursos audiovisuais, apresentará seus estudos e suas previsões sobre a quadra chuvosa do próximo ano.