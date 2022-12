Unimed Fortaleza muda e moderniza sua logomarca

Está mudando a Unimed Fortaleza, mas só a sua logomarca. Neste mês de dezembro, a maior cooperativa de médicos do Ceará apresenta sua nova identidade visual, com atualização do logo Unimed e a revisão da linguagem de comunicação da marca.

O objetivo – diz o comunicado enviado a esta coluna - é modernizar a imagem da Unimed Fortaleza para torná-la uma marca ainda mais próxima e acessível.

Entre as principais mudanças, está a atualização da paleta de cores que traz tons de verde como protagonistas. O verde está intimamente conectado à esperança, liberdade, consciência ambiental e amor à natureza. Representa, portanto, um estilo de vida. A paleta também é composta por cores de apoio, em tons suaves, que transmitem proximidade e acolhimento, diz o comunicado.Junto com a nova identidade visual, a Unimed lança campanha digital com o conceito “Aqui tem Unimed”, com o mote “Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed”.

A campanha tem objetivo de tornar a linguagem mais acessível e próxima dos clientes e está amparada nos seguintes atributos: Sustentabilidade; Vocacionada para o cuidado; Autoridade em saúde; Parte da comunidade; Descomplicada; Segurança e Confiança.



“Esse novo conceito, com uma linguagem nova, considerando todos os atributos da marca, reflete um novo momento, um verdadeiro marco de transformação para sua evolução e perenidade. Tudo isso nos prepara para um futuro complexo e desafiador”, como explica a gerente de marketing, Mariana Matos.



“A Unimed Fortaleza atua localmente na capital Cearense e, por isto, criou um forte vínculo com a sociedade, gerando impactos positivos que vão além da prestação de serviços de saúde, mas também com a promoção à saúde e bem-estar. Somos parceiros e atuamos lado a lado para impactar a qualidade de vida local. Essa é a mensagem que queremos transmitir, este é o nosso diferencial: estamos próximos, somos conterrâneos, vizinhos do nosso cliente, e estamos prontos para seguir nossa vocação que é cuidar”, afirma o dr. Marcos Aragão, presidente da cooperativa.