Evangelho de hoje, 6ª feira, 16/12 (Jo 5, 33-36)

Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: "Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João; as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou.

Reflexão – Jesus veio dar testemunho do Amor de Deus!

Jesus veio ao mundo para revelar ao homem a Face do Pai e dar testemunho das maravilhas que Deus pode realizar em nosso favor por meio do Seu grande Amor. As obras que Jesus realizou em Nome do Pai são a prova de que Ele foi enviado por Deus e todas as Suas ações, milagres e prodígios foram realizados por Amor. Sendo Ele a figura central de toda a Sagrada Escritura, é também a maior testemunha do amor de Deus para com a humanidade. No entanto, Ele não se prevaleceu da Sua condição divina para dar testemunho de Si mesmo e o tempo em que passou na terra como homem, mesmo sendo Deus, não quis dar depoimento de si próprio diante das criaturas. “As Escrituras dão testemunho de mim”, disse Jesus. A Sagrada Escritura é o próprio Jesus, por conseguinte, é nela que encontramos o verdadeiro depoimento do amor de Deus para nós. O maior testemunho que Jesus veio nos dar é certamente o do Amor de Deus para com o homem. - Você tem sentido a manifestação do amor do Pai que Jesus veio lhe revelar? - Quais são atualmente os milagres que têm acontecido na sua vida? – Em que você tem se apoiado para alimentar a sua fé em Jesus? – Quem tem sido o (a) verdadeiro (a) testemunho do amor de Deus para você?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO