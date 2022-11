Fiec expõe na Cop27, no Egito, o que o Ceará faz pelo H2V

No estande do Brasil na Cop27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, o engenheiro Jurandir Picanço, consultor em energia da Federação das INdústriasdo Ceará (Fiec), expôs nesta quarta-feira o que o governo, a iniciativa privada e a academia do Ceará estão fazendo, neste momento, para a implantação do Hub do Hidrogênio Verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Picanço abordou os estudos da Innowind, um projeto em parceria do governo cearense com o da Dinamarca e a empresa Vestas sobre energias offshore; o potencial de geração eólica e solar do Ceará; e os mais de 20 Memorandos de Entendimento já celebrados com empresas estrangeiras e nacionais, que hoje somam investimentos superiores a UDS$ 20 bilhções na produção do Hidrogênio Verde.

Jurandir Picanço também falou sobre as vantagens competitivas do Ceará, citando a localização estratégica do Porto do Pecém – que fica uma semana de viagem da Europa e da Costa Leste dos EUA, sobre a vantagem tributária que oferece a ZPRE-Ceará e sobre o papel da Fiec e da Universidade Federal do Ceará (UFC) em todo esse esforço.

Por todo o dia de hoje, a delegação cearense na Cop27, que tem a presença de consultores do governo do estado e da Fiec, além de secretários, participou de vários painéis, nos quais os temas principais giraram em torno das energias renováveis, do aquecimento global, da crise energética na Europa e na produção do Hidrogênio Verde.