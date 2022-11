Juiz Hercy Alencar assumirá presidência da Associação dos Magistrados

Quando dezembro chegar, o jovem juiz José Hercy Ponte de Alencar tomará posse da presidência da Associação Cearense de Magistrados (ACM).

É um jovem magistrado que, por esforço próprio, palmilhou o difícil camimnho para chegar à presidência da principal entidade da magistradutura cearense..

Esta coluna ouviu de um desembargador e de uma desembargadora elogios ao juiz Hercy Alencar, citado por eles como "um profissional do Direito muito honrado, competente e probo". A desembargadora disse: " ACM estará, de novo, em boas mãos".

Ele substituirá outra estrela da magistratura, o juiz Daniel Carneiro.

Hercy foi eleito para um mandato que durará até dezembro de 2025.

Graduado em Direito desde 1996, o juiz José Hercy Ponte de Alencar é especialista em Direito Público e Mestre em Direito, Processo e Desenvolvimento. Foi servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, exerceu a advocacia, atuou como professor acadêmico, além de juiz formador da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), pertencendo à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).



Ele foi Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte por quase nove anos, e hoje é Juiz titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Quixadá.