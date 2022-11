Evangelo de hoje, 4ª feira, 16/11 (Lc 19, 11-28)

Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o Reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: "Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um, e disse: 'Procurai negociar até que eu volte'. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: 'Nós não queremos que esse homem reine sobre nós'. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: 'Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais.' O homem disse:' Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades'. O segundo chegou e disse: 'Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais'. O homem disse também a este: 'Recebe tu também o governo de cinco cidades'. Chegou o outro empregado e disse: 'Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste'. O homem disse: 'Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros'. Depois disse aos que estavam aí presentes: 'Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil'. Os presentes disseram: 'Senhor, esse já tem mil moedas!' Ele respondeu: 'Eu vos digo: a todo aquele que já possui, será dado mais ainda; mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente' ". Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém.

Reflexão – Os dons que recebemos do Senhor!

Caminhando para Jerusalém Jesus tentava conscientizar os Seus discípulos para que compreendessem o sentido de tudo quanto Ele teria que sofrer no cumprimento da Sua Missão de Salvador dos homens. Ele tinha consciência do que iria passar e o que enfrentaria, mas também tinha a convicção de que sairia vitorioso e que um dia voltaria para colher de nós os frutos da nossa fé. Assim, então, Jesus os alertava sobre o perigo da infidelidade. Esta parábola, então, nos leva a questionar sobre o nosso compromisso com o Senhor em relação aos dons que Dele recebemos, entre eles o dom da fé e do amor. Assim como cada um dos empregados do homem nobre recebeu igualmente cem moedas, nós todos também recebemos igualmente o dom da fé e do Seu amor. Dependendo das nossas ações, estes dons nos renderão bens incalculáveis que podem ser colocados à disposição do reino de Deus. Quanto mais exercitarmos e vivenciarmos a fé e o Amor que recebemos de Deus mais encontraremos sentido para a nossa vida e mais progrediremos na nossa missão de construtores do Seu reino aqui na terra. Quando desconfiamos do amor de Deus por nós, quando não experimentamos a caridade estamos escondendo a fé e terminamos por ter uma existência apagada e sem frutos. Jesus vai voltar coroado como Rei e olhará para cada um de nós a procura do que Ele aqui deixou como herança para que fosse usado, multiplicado, espalhado: o Seu Amor, com suas consequências e sofrimentos. – Como está a sua fé? – Você a tem exercitado praticando atos de amor? - O que você está fazendo com o Amor que recebeu para multiplicar? - O que você considera o verdadeiro bem da sua vida? -Que herança Jesus deixou para você? Você a tem usado e espalhado?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO