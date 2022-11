Conselho do Sebrae tem novo presidente: Cid Alves, do Sindlojas Fortaleza

Foi eleito na manhã desta quarta-feira o novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-Ceará.

Trata-se do empresário Cid Alves, presidente do Sindicato do Sindicato do Comércio Lojista de Fortaleza e vice-presidente da Federação do Comércio do Ceará.

Ele substituirá o também empresário Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Para a superintendência do Sebrae-Ceará foi reconduzido Joaquim Cartaxo, um nome apoiado pelo governo do Estado.

Os diretores executivos eleitos foram Alci Porto, reconduzido mais uma vez à direção técnica do Sebrae-Ceará, e Airton Gonçalves Júnior, reconduzido à diretoria Administrativa e Financeira da instituição.