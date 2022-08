Fiec e BS Design apoiam edição 2022 do Ceará Global

Negócios Sustentáveis serão o tema central da edição 2022 do Ceará Global, evento que, com o apoio direto da Federação das Indústrias (Fiec), terá palestras e painéis que destacarão os projetos e iniciativas voltados para o desenvolvimento sustentável.



O Ceará Global 2022 será realizado nas próximas quinta e sexta-feiras, dias 25 e 26. A cerimônia de abertura contará com a presença do Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e do seu antecessor, Beto Studart.

Na sessão de abertura, às 14 horas do dia 25, a coordenadora do Núcleo ESG da Feiec, Alcileia Farias, e a gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN), Karina Frota, participarão como convidadas para debater sobre a "Internacionalização e Negócios de Impacto".

No mesmo dia, o Coordenador do Núcleo de Energia da Fiec, Joaquim Rolim, mediará o painel "Transição energética: oportunidades e desafios". Ele também integrará, como palestrante, o painel "A construção de um Canvas de Comex e IED no Ceará nas Áreas de Energia, Dados e Economia do Mar", a ser apresentado no dia seguinte.

Na tarde do dia 26 de agosto, a vice-presidente da Fiec e secretária Executiva da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho do Ceará, Roseane Medeiros, participará do painel “Atração de investimento estrangeiro para setores econômicos prioritários do Ceará".

Todos os debates ocorrerão no BS Design Corporate Towers, com disponibilização on-line por meio da plataforma Metrópole Virtual, criada exclusivamente para o evento.

O Ceará Global é desenvolvido pela Câmara Temática de Comércio Exterior e Investimento, vinculada à Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Adece), em associação com a Câmara Brasil Portugal no Ceará, Universidade de Fortaleza, além de entidades públicas e privadas.

Na edição deste ano, serão debatidos os negócios de impacto voltados para a Transição Energética, Economia Criativa e Economia do Mar.

O Ceará Global é realizado desde 2017 e se tornou o principal evento do Estado sobre a internacionalização da economia, tendo como vertente o comércio exterior.