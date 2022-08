Evangelho de hoje, domingo, 21/08 (Lc 1, 39-56)

Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!" Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu". Maria disse: "A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois, ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e Santo é o seu nome! Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos despediu, sem nada, os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre". Maria ficou três meses com Isabel; depois voltou para casa.



Reflexão – Maria, a bem-aventurada

Mesmo reconhecendo a sua pequenez, na sua humildade e submissão à vontade do Pai, Maria assumiu a missão de Mãe do Salvador, e não ficou nos loiros que o título lhe conferia. Entregue ao Espírito Santo, ela se determinou a servir a Deus, não perdeu tempo, não reteve nada para si e, se oferecendo para ser serva do Senhor, correu para ajudar Isabel, sua prima, que precisava do seu auxílio! “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre”! Movida pelo Espírito Santo, Isabel, com estas palavras acolheu Maria na sua casa e confirmou para ela a graça que havia recebido de Deus para ser escolhida a Mãe do Salvador. Assim, pois, o Espírito Santo a confirmou como mãe do Senhor quando João Batista pulou no ventre de Isabel, e esta disse: “Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. Inspirada nos livros do Antigo Testamento Maria cantou o Magnificat assumindo ser bem-aventurada pelos prodígios que nela aconteciam. No canto do Magnificat, Maria comunica para nós a sua gratidão e seu reconhecimento a Deus pela sua escolha quando proclama: “doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor”. Com Maria, somos também bem-aventurados, porque acreditamos nas promessas do Senhor e cheios (as) do Espírito Santo sentimos a presença de Jesus que nos motiva a ir ao encontro dos irmãos que hoje estão à nossa espera. Nossa Senhora é nosso modelo, por isso, agradecidos, nós também dizemos quando rezamos o rosário: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!” – Você acredita que Nossa Senhora está no céu ao lado de Jesus e que intercede por nós? – Você tem Nossa Senhora também como sua mãe? – Como é a sua devoção para com Maria? – Você costuma rezar o terço e pedir a sua benção? – Ore hoje com Maria e sinta o carinho e a ternura dela, como sua mãe, rainha do céu e da terra!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO