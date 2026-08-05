Fiec abre o Centro de Serviços Industriais, plataforma de laboratórios

Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira, 5, em Maracanaú, o Centro de Serviços Industriais do Sesi e Senai Ceará, um conjunto de laboratórios dotados de competências, conhecimento, tecnologia e inteligência aplicada “para transformar as demandas das empresas industriais cearenses em soluções concretas, de acordo com as palavras com as quais o presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, usou para celebrara o evento, que contou com a presença de ex-presidentes e diretores da entidade e de autoridades daquele município.

É aqui que as empresas encontram apoio para desenvolver novos produtos, aperfeiçoar processos, realizar ensaios laboratoriais, validar tecnologias, implantar soluções de transformação digictal e aumentar sua competitividade. Esta sempre foi a vocação detsa unidade, e hoje ela passa a ser reconhecida oficialmente em todo o Brasil”, disse Ricardo Cavalcante.

O presidente da Fiec transmitiu informações inéditas sobre o Centro de Serviços Industriais do Sesi e Senai. Ele as pormenorizou:

“Há um motivo especial de orgulho para todos nós. O modelo que agora passa a orientar os Centros de Serviços Industriais brasileiros foi construído com decisiva participação da equipe do Ceará. Mais do que participar dessa transformação, fomos chamados a ajudar a estruturá-la. O Guia Nacional que servirá de referência para todos os Departamentos Regionais foi elaborado a partir da experiência desenvolvida aqui em Maracanaú, confirmando o protagonismo do nosso Estado na construção de novos modelos de atuação.

“Esse reconhecimento não surgiu por acaso. Ele é consequência de resultados que a própria indústria reconhece. Em poucos anos, esta unidade multiplicou por cinco sua receita de serviços tecnológicos, alcançou índice de sustentabilidade superior a cem por cento, atingiu o mais elevado nível de maturidade da Rede Senai em âmbito nacional e consolidou-se como referência para outros Departamentos Regionais. Mais de três mil e quinhentas empresas já foram atendidas. Mais de R$ 50 milhões em projetos tecnológicos foram desenvolvidos”, disse Ricardo Cavalcante.

Esses números são impressionantes, mas o seu significado vai muito além das estatísticas, como frisou o presidente da Fiec. Sob aplausos, ele acentuou:

“Cada projeto concluído significa uma empresa mais eficiente. Cada ensaio realizado significa um produto mais seguro. Cada consultoria prestada significa um processo produtivo aperfeiçoado. Cada solução desenvolvida representa uma indústria mais preparada para competir. É justamente por isso que esta unidade evoluiu para um verdadeiro ecossistema de inovação.

“Aqui, a indústria encontra uma estrutura integrada capaz de acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento de seus produtos. Desde a pesquisa e criação de novas formulações, passando pelas análises microbiológicas e físico-químicas que asseguram a qualidade e a conformidade com a legislação, até o controle da qualidade do leite e de seus derivados. São serviços que fortalecem a inovação, garantem a segurança dos alimentos, agregam valor à produção e tornam nossas empresas mais preparadas para competir em mercados cada vez mais exigentes.

“É justamente para ampliar essa capacidade de resposta às necessidades do setor produtivo que nasce esse complexo com quatro novos laboratórios integrados de Alimentos e Bebidas: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Alimentos; Laboratório de Microbiologia de Alimentos; Laboratório de Físico-química de Alimentos e Bebidas; e Laboratório de Qualidade do Leite.”

O presidente da Fiec enalteceu a indústria de alimentos do Ceará, que “é forte, diversificada e em permanente crescimento” e agradeceu a colaboração que o presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios, José Antunes Mota, emprestou à implantação do Laboratório de Qualidade do Leite, razão pela qual o equipamento foi batizado com o seu nome.

Ricardo Cavalcante informou, ainda, que 13 sindicatos industriais serão diretamente beneficiados pelo conjunto de laboratórios hoje inaugurados, “ampliando significativamente o alcance dos serviços prestados pelo Senai Ceará ao setor produtivo”. São eles: Sindibebidas, Sindialimentos, Sindiclacticínios, Sindisorvetes, Sindpan, Sindcafé, Sindicaju, Sindmassas, Sindtrigo, Sindsal, Sindóleo, Sindfrio e Sindembalagens.

Ao final de seu pronunciamento, Ricardo Cavalcante referiu-se ao saudoso ex-secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Ceará e ex-deputado federal Ariosto Holanda, que dá nome ao Centro de Serviços Industriais do Sesi Senai Ceará, hoje inaugurado.