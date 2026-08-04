Sindienergia celebra 25 anos e homenageia 7 personalidades
As Bodas de Prata da entidade serão celebradas na quinta-feira, 6, às 20 horas, no restaurante Vasto
Festa no Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), que celebrará na próxima quinta-feira, 6, seus primeiros 25 anos de atuação.
A diretoria da entidade e seus convidados reunir-se-ão no restaurante Vasto, às 20 horas, para comemorar a data e homenagear sete personalidades que têm contrbuído para o desenvolvimento do setor.
O Sindienergia-CE é o principal representantes da área de energia elétrica neste estado, reunindo hoje mais de 85 empresas associadas. Com crescimento de quase 50% nos últimos quatro anos, o sindicato atua junto aos órgãos públicos, à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a entidades nacionais como a Abraenergias (Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes das Indústrias de Energias), da qual o Sindienergia-CE é integrante.
"São 25 anos de uma trajetória construída ao lado da indústria de energia do Ceará, acompanhando de perto a transformação do nosso estado em um dos principais polos energéticos do país. Chegamos até aqui pela dedicação de quem ajudou a erguer o setor e de quem segue fortalecendo essa causa todos os dias. É com muito orgulho que celebramos a data", como disse à coluna Luís Carlos Queiroz, presidente do Sindienergia-CE.
Comenda para os homenageados
Durante o evento de quinta-feira, o Sindienergia-CE homenageará sete personalidades e instituições que marcaram a trajetória da entidade.
Serão reconhecidos Ricardo Cavalcante, Presidente da Fiec, por sua liderança na defesa da transição energética no Ceará;
Beto Studart, empresário e fundador do Grupo BSpar, pela criação do núcleo de energia e pelo protagonismo dado ao setor;
Roberto Proença de Macêdo (in memoriam), ex-presidente da Fiec à época da criação do Sindienergia-CE;
Marcus Filgueiras, diretor com maior tempo de atuação na relação entre o sindicato e a categoria trabalhista;
José Nunes, Presidente da Enel Ceará, empresa de energia que contribuiu para a criação da entidade;
B&Q Energia, associada ativa mais antiga do sindicato;
Egídio Serpa, jornalista, em reconhecimento à contribuição da imprensa ao setor.
Luís Carlos Queiroz disse que, ao completar 25 anos, o Sindienergia-CE "reafirma seu compromisso com o fortalecimento do setor energético cearense, consolidando-se como força motriz para o desenvolvimento de energias renováveis, a atração de investimentos para o Estado e com a construção de um futuro mais sustentável".
Ele concluiu:
"A celebração da próxima quinta-feira marca o início de um novo ciclo de atuação da entidade junto aos seus associados e parceiros. "
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