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Sindienergia celebra 25 anos e homenageia 7 personalidades

As Bodas de Prata da entidade serão celebradas na quinta-feira, 6, às 20 horas, no restaurante Vasto

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: Beto Studart (E) e Ricardo Cavalcante (foto) estão entre os sete personalidades que serão homenageadas pelo Sindienergia
Foto: Eri Nunes
Um oferecimento de:

Festa no Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), que celebrará na próxima quinta-feira, 6, seus primeiros 25 anos de atuação.

A diretoria da entidade e seus convidados reunir-se-ão no restaurante Vasto, às 20 horas, para comemorar a data e homenagear sete personalidades que têm contrbuído para o desenvolvimento do setor. 

O Sindienergia-CE é o principal representantes da área de energia elétrica neste estado, reunindo hoje mais de 85 empresas associadas. Com crescimento de quase 50% nos últimos quatro anos, o sindicato atua junto aos órgãos públicos, à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a entidades nacionais como a Abraenergias (Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes das Indústrias de Energias), da qual o Sindienergia-CE é integrante. 

"São 25 anos de uma trajetória construída ao lado da indústria de energia do Ceará, acompanhando de perto a transformação do nosso estado em um dos principais polos energéticos do país. Chegamos até aqui pela dedicação de quem ajudou a erguer o setor e de quem segue fortalecendo essa causa todos os dias. É com muito orgulho que celebramos a data", como disse à coluna Luís Carlos Queiroz, presidente do Sindienergia-CE. 

Comenda para os homenageados  

Durante o evento de quinta-feira, o Sindienergia-CE homenageará sete personalidades e instituições que marcaram a trajetória da entidade. 

Serão reconhecidos Ricardo Cavalcante, Presidente da Fiec, por sua liderança na defesa da transição energética no Ceará;

Beto Studart, empresário e fundador do Grupo BSpar, pela criação do núcleo de energia e pelo protagonismo dado ao setor;

Roberto Proença de Macêdo (in memoriam), ex-presidente da Fiec à época da criação do Sindienergia-CE;

Marcus Filgueiras, diretor com maior tempo de atuação na relação entre o sindicato e a categoria trabalhista;

José Nunes, Presidente da Enel Ceará, empresa de energia que contribuiu para a criação da entidade;

B&Q Energia, associada ativa mais antiga do sindicato;

Egídio Serpa, jornalista, em reconhecimento à contribuição da imprensa ao setor. 

Luís Carlos Queiroz disse que, ao completar 25 anos, o Sindienergia-CE "reafirma seu compromisso com o fortalecimento do setor energético cearense, consolidando-se como força motriz para o desenvolvimento de energias renováveis, a atração de investimentos para o Estado e com a construção de um futuro mais sustentável".

Ele concluiu:

"A celebração da próxima quinta-feira marca o início de um novo ciclo de atuação da entidade junto aos seus associados e parceiros. "

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