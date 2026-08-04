Sindienergia celebra 25 anos e homenageia 7 personalidades

Festa no Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), que celebrará na próxima quinta-feira, 6, seus primeiros 25 anos de atuação.

A diretoria da entidade e seus convidados reunir-se-ão no restaurante Vasto, às 20 horas, para comemorar a data e homenagear sete personalidades que têm contrbuído para o desenvolvimento do setor.

O Sindienergia-CE é o principal representantes da área de energia elétrica neste estado, reunindo hoje mais de 85 empresas associadas. Com crescimento de quase 50% nos últimos quatro anos, o sindicato atua junto aos órgãos públicos, à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a entidades nacionais como a Abraenergias (Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes das Indústrias de Energias), da qual o Sindienergia-CE é integrante.

"São 25 anos de uma trajetória construída ao lado da indústria de energia do Ceará, acompanhando de perto a transformação do nosso estado em um dos principais polos energéticos do país. Chegamos até aqui pela dedicação de quem ajudou a erguer o setor e de quem segue fortalecendo essa causa todos os dias. É com muito orgulho que celebramos a data", como disse à coluna Luís Carlos Queiroz, presidente do Sindienergia-CE.

Comenda para os homenageados

Durante o evento de quinta-feira, o Sindienergia-CE homenageará sete personalidades e instituições que marcaram a trajetória da entidade.