Festa no Maranhão! Porto de Itaqui é premiado pela OEA

Do Maranhão chega a informação de que o Porto de Itaqui, em SãoLuís, acaba de ser reconhecido internacionalmente com o Prêmio de Excelência 2022 da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPAN).

Itaqui foi premiado na categoria Desenvolvimento de Infraestrutura Portuária pela expansão de sua infraestrutura física, com impactos econômicos positivos para o estado do Maranhão.

O Porto de Itaqui concorreu com portos, terminais e operadores públicos e privados de países da América do Norte, da América Latina e do Caribe.