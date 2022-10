Empresa turística da Bélgica terá três E195-E2, da Embraer

A TUI, um dos principais grupos de turismo do mundo, selecionou o Embraer E195-E2 para integrar a sua frota na Bélgica. A TUI receberá três jatos E195-E2 da AerCap por meio de um contrato de leasing de longo prazo.

A aeronave, equipada com motores Pratt & Whitney GTF, será entregue em uma configuração de classe única de 136 assentos no primeiro semestre de 2023. O E195-E2 é o avião mais silencioso e eficiente de sua categoria, de até 150 assentos.

“Estamos muito felizes em adicionar o E195-E2 à nossa frota na Bélgica. A aeronave é a mais eficiente do mercado em rotas de curta e média distância, utilizando menos combustível e emitindo menos CO2, com um alcance maior. Além disso, o E2 é 50% mais silencioso em relação a outros aviões da categoria. As aeronaves terão seu hub em Antuérpia, de onde voarão para aeroportos mais distantes, abrindo novas possibilidades de destinos aos nossos passageiros”, disse Marco Ciomperlik, CAO (Chief Airline Officer) do Grupo TUI.

“A escolha do E195-E2 é um marco importante para a TUI. É mais um passo para tornar a frota da companhia ainda mais eficiente e atingirmos nossas metas de sustentabilidade. Trabalhando em conjunto com a AerCap, Embraer e Pratt & Whitney, temos um conjunto de serviços atraente, que permite à TUI oferecer aos viajantes da Bélgica um início ainda melhor para suas viagens a partir de aeroportos regionais”, acrescentou Tom Chandler, Diretor Administrativo de Frota e Gestão de Ativos do Grupo TUI.

“Estamos muito contentes em anunciar a operação de três E195-E2 com a TUI. A AerCap tem uma relação duradoura com a companhia aérea e estamos entusiasmados por fazer parte do plano de renovação da frota”, disse Peter Anderson, Diretor Comercial da AerCap,

Ele acrescentou que "os E195-E2s são aeronaves perfeitas para apoiar as operações da TUI, pois oferecem mais versatilidade, eficiência e sustentabilidade nas operações. Desejamos à TUI todo sucesso com os E-Jets E2 e estamos ansiosos para trabalhar com eles com o início das entregas.”

Martyn Holmes, Vice-Presidente de Vendas da Embraer Aviação Comercial, disse:

“Damos as boas-vindas à TUI na família de operadores de E2. O E195-E2 trará muitas vantagens para a TUI, como mais conforto aos clientes, aumento da capacidade de operação e economia. Tudo isso resultará em encantamento dos clientes com a companhia. Temos o prazer de continuar nosso longo relacionamento com a TUI, que já opera a primeira geração do E190, e agradecemos à AerCap pela parceria.”