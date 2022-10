Ceará mostra a beleza de suas flores e plantas ornamentais

Para exibir a força do setor cearense de flores e plantas ornamentais, além de reunir produtores e admiradores, Fortaleza será palco da primeira edição da exposição “Orquídeas e Bromélias da Primavera”, que se realizará de 28 a 30 deste mês de outubro, na Casa José de Alencar.

O evento terá estandes para apresentação e venda de flores e plantas variadas, além de adubos, insumos e objetos de decoração e jardinagem.

A entrada será gratuita e o evento será realizado pelo Círculo Cearense de Orquidófilos e Bromeliófilos (CCOB).

Participarão do evento dois orquidários comerciais – K&S, de Pindamonhangaba (SP), e Orquidário Santa Gertrudes, de Pindoretama (CE) – além de acervos particulares cearenses.

“Iremos levar para o evento muitas flores, de diversas espécies, tipos e cores, como orquídeas, bromélias, cactos, suculentas, plantas ornamentais, frutíferas e, também, vasos, substratos, adubos, tudo para ajudar quem já cultiva suas plantas ou para quem está nos seus primeiros passos. A exposição também terá espécies raras de orquídeas, algumas que só costumam ser vendidas pelos orquidários diretamente nas suas sedes ou apenas nas exposições”, como explica Juliana Coelho, diretora de eventos do Círculo Cearense de Orquidófilos e Bromeliófilos.



Além da exposição e venda de plantas e flores, serão promovidas oficinas gratuitas de cultivo de orquídeas e de bromélias e de enxerto de rosa do deserto – além de um concurso para a escolha das mais belas flores, segundo a apreciação de uma Comissão Julgadora e do voto popular dos próprios visitantes, por meio das redes sociais do evento.