Governo do Ceará expõe o que já fez pela Tecnologia da Informação

O secretário executivo de Modernização da Casa Civil do Governo estadual, economista Célio Fernando, transmitiu a esta coluna a posição do governo sobre a matéria publicada aqui nesta data sob o tótulo "Governo do Ceará dá pouca atenção à Tecnologia da Informação e Comunicação", com opinião de um empresário da fruticultura, que reclama, por exemplo, da falta de conhecimento dos ativos de TI no estado do Ceará.

Eis, na íntegra, a nota enviada por Célio Fernando a esta coluna:

"O Cinturão Digital do Ceará, desenvolvido pela Etice, integra o transporte de dados do Estado por fibra óptica e já está plenamente instalado em 133 cidades cearenses - 72% dos municípios e quase 90% da população. São 2.512 pontos conectados por 5.658 quilômetros de fibra própria. A conectividade integra, por exemplo, 664 pontos para operação das mais de 3.400 câmeras de videomonitoramento da segurança pública, oferta wi-fi gratuito em 94 pontos do Estado, e está presente em outros serviços, como nas áreas de saúde e educação. O projeto de ampliação para os 184 municípios, o Ceará Conectado, vai levar internet de graça para todos as cidades.

"No Centro de Competência para Transformação Digital do Ceará, instituído por decreto estadual, em 2021, são firmadas, dentro e fora do âmbito do Estado, parcerias com as empresas de tecnologia, além da modernização da gestão (Seplag e Casa Civil), formação de pessoas (Sedet), aceleração de startups e empreendedorismo (Secitece) e pesquisa e desenvolvimento (Funcap). Entre os parceiros estão a Amazon Web Services (AWS) e Google; além de fase final com a Oracle e negociação com a Microsoft. Em apenas um ano já foram qualificados em Educação executiva 151 gestores estaduais, 208 gestores e técnicos em TI em curso da AWS, 261 professores do ensino médio público profissionalizante pela AWS Academy para a certificação AWS Cloud Practitioner, concedido crédito para nuvem de 35 startups, formação de egressos do sistema penitenciário capacitados em computação em nuvem, articulação para oferta das Plataformas AWS Academy e AWS Startup Academy no Desafio Sebrae; Clusters Econômicos de Inovação e Programa C-Jovem, e oferta da trilha de capacitação em nuvem da AWS nas matérias eletivas das escolas do ensino médio profissionalizante e instituições públicas e privadas, entre outras ações.

"Via Secitece, o Estado contará ainda com um novo Centro de Tecnologia da Informação no Ceará, no Edifício do Cineteatro São Luiz. O espaço contará com 2320 m² para abrigar 25 startups residentes e duas empresas âncoras. A secretaria mantém o Corredores Digitais - um programa de inovação voltado para o desenvolvimento de empresas, produtos e negócios em áreas estratégicas. A iniciativa é uma das 10 melhores do país, segundo o prêmio Startup Awards 2k21 - Educação, promovido pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Nas seis edições foram apoiadas 750 startups e 170 novas tecnologias e modelos de negócios gerados. Ao todo, foram ministradas mais de 1000 horas de mentorias, conteúdos e conexões, impactando diretamente 12 mil pessoas e formando mais de 3000 novos empreendedores.

"A Secitece mantém ainda a primeira aceleradora pública de negócios em hardware do Brasil, o CriarCE. Desde sua criação, já foram mais de 50 eventos realizados, mais de 1000 pessoas impactadas e 11 novas startups no mercado, gerando quase R$ 500 mil em negócios.

"Na gestão, o Cientista Chefe une o meio acadêmico e a gestão pública, através do trabalho de pesquisadores sêniores dentro das secretarias ou órgãos estratégicos estaduais. Eles se integram à equipe de gestão para identificar os principais desafios e definir como a ciência e a tecnologia podem contribuir para encontrar soluções capazes de melhorar os serviços e proporcionar mais qualidade de vida para a população.

"Programas como o InovaFit, Centelha, a Universidade do Trabalho Digital, os CVTs e CVTECs, a Fatec e a expansão de cursos de Ensino Superior complementam ações integradas na área de TIC do Governo do Ceará.

"Não obstante, o Estado do Ceará que reúne Governo, Iniciativa Privada, Academia e sociedade civil organizada e não organizada e entende que o diálogo para construir um Ecossistema Forte nessa mudança de época, principalmente na transformação digital, exige o empenho e reunião de todos. Vamos avançar nessa direção!"