Acomac elege Ricardo Cavalcante a Personalidade do Ano

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), foi eleito Personalidade do Ano 2022 pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac). Ele receberá o Prêmio Acomac em solenidade que será realizada no prpoximo dia 25 de novembro, às 18h30, no Teatro RioMar.

A Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE) realiza a 7ª Edição do Prêmio Acomac Ceará - Destaques do Ano, que homenageia personalidades da sociedade cearense e empresas do comércio da construção em diversas categorias com atuação na capital e interior do estado.

“Ao longo dos últimos anos, Ricardo Cavalcante tem desenvolvido vários projetos com as indústrias que têm como objetivo alavancar a economia do nosso Estado. É uma pessoa visionária que está sempre em busca de trazer novas oportunidades de negócios para todos”, disse, justificando a escolha, o vice-presidente da Acomac, Carlito Lira.

No mesmo evento, serão reconhecidas e premiadas pela Acomac, com menção honrosa, as empresas: Eternit, com mais de 78 anos de tradição no ramo de louças e metais, e a Mari Louças, que é referência em inovação, tecnologia e qualidade no mercado de louças sanitárias.