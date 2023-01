'Feira do Produtor' vem aí para animar Aldeota, Meireles e Cocó

Produtores rurais da Região Metropolitana de Fortaleza, mobilizados pela Federação da Agricultura do Ceará (Faec), invadirão alguns bairros desta capital, principalmente os de maior poder aquisitivo, nos quais promoverão feirinhas semanais para vender o que produzem, incluindo itens do artesanato, no que se incluem os queijos.

Para testar a viabilidade da ideia, foi realizada, com sucesso, na última sexta-feira, na cidade de Quixadá, a primeira “Feira do Produtor”, que chamou a atenção do consumidor por causa de três coisas: o preço mais barato, a qualidade dos produtos e a beleza das barracas, todas padronizadas, transmitindo uma ideia de beleza, organização e unidade.

De acordo com o presidente da Faec, Amílcar Silveira, a ideia é distribuir a “Feira do Produtor” ao longo de seis dias (de segunda a sábado) em seis diferentes bairros da cidade.

“Pretendemos que, em Fortaleza, a ‘Feira do Produtor’ tenha a presença de até 80 produtores com suas barracas, nas quais serão expostas e comercializadas frutas, hortaliças, flores, rapadura, queijos e mais o que puder ser transportado, exibido e vendido ao consumidor por um preço justo. Faremos, assim, a ligação direta do produtor com o consumidor.”, explicou Amílcar Silveira.

Mas ele deixou claro que tudo isso será combinado com as autoridades da Prefeitura de Fortaleza, que já se mostraram simpáticas à ideia. A “Feira do Produtor” não será realizada nos bairros da periferia da capital cearense, onde esse tipo de comércio já funciona a contento.

Esta coluna apurou que a feira deverá ocupar espaços em praças públicas da Aldeota, Meireles e Parque do Cocó, por exemplo – “mas tudo de comum acordo com a PMF”, como faz questão de dizer o presidente da Faec. Como se trata de um evento que atrairá muito público, as autoridades do trânsito também serão consultadas.

Amílcar Silveira também informou que os produtos dessa feira terão o selo de qualidade da Fiscalização Sanitária, providência que será, para o consumidor, o atestado da boa procedência do que ele estará adquirindo.

As feiras de bairro são uma tradição que, tendo sido iniciada no sertão, logo foi replicada na capital, espalhando-se por diferentes bairros da cidade, onde têm consumidores cativos, que compram de tudo, do tomate ao jerimum, da paçoca ao coentro, do alfenim ao abacate, da broa de milho à manga-rosa, do quiabo à tangerina, do murici à goiaba.

Até que aconteça a primeira “Feira do Produtor”, a Faec tomará uma série de providências, entre as quais o cadastramento dos interessados, a divulgação das instruções que cada um deverá obedecer para tomar parte do evento e a definição do tipo de barraca que será utilizada, com suas cores e dimensões.

O horário de funcionamento da “Feira do Produtor” será o mesmo que se observa nas feiras de bairros já existentes em Fortaleza – desde cedo da manhã até 16 horas.

Vale lembrar que nas melhores e maiores cidades da Europa as feiras de bairro são tão frequentadas e tão famosas, que algumas viraram atração turística. Por enquanto, o que se pretende, antes que vire centro de visitação de turistas, é fazer da futura “Feira do Produtor” um novo centro de compras do que o agro produz.

DE VOLTA AO SETOR PRIVADO

César Ribeiro, que acaba de deixar a Secretaria de Assuntos Internacionais, após oito anos “de muito trabalho de atração de investimentos estrangeiros e nacionais”, está de volta à iniciativa privada.

“Ao longo desta semana, transmitirei uma boa novidade”, prometeu Ribeiro à coluna, mostrando um sorrido de felicidade orelha a orelha.