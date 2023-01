Oi faz mudanças no seu quadro de executivos

Após cinco anos na Oi, a executiva Adriana Coutinho Viali está deixando a vice-presidência da companhia e a posição de head da Oi Soluções no final do mês de fevereiro.

Em seu lugar, assume Marcelo Leite, que hoje atua como Diretor de Vendas, e que passa a integrar a equipe executiva com reporte direto ao CEO, Rodrigo Abreu.

Adriana liderou o processo de "turn around" do B2B da Oi, desenvolvendo um novo posicionamento voltado principalmente para a atuação consultiva na implantação de soluções integradas de TI e Telecom para os clientes corporativos. Essa estratégia permitiu um crescimento de mais de 55% das receitas de TI no terceiro trimestre do ano passado contra o ano anterior.

Além de seu desempenho como "head" da unidade de negócios, Adriana teve também um papel relevante na consolidação de uma cultura inclusiva na Oi, atuando como representante do papel da liderança feminina no grupo. A executiva foi "sponsor" da 1ª turma de desenvolvimento acelerado para gestoras mulheres da empresa e participou ativamente no amadurecimento da estratégia ESG da companhia, promovendo sólidas parcerias com o Oi Futuro e o mercado corporativo, o que a levou a integrar o Conselho do Oi Futuro, em 2022.

Já Marcelo Leite, que assume o cargo, está na sua segunda passagem pela Oi, tendo amplo conhecimento da estratégia da organização. Após sua primeira passagem, que ocorreu entre 2002 e 2008, assumiu posições de alta liderança em empresas do setor, e retornou à Oi em 2019 para fazer parte do time da Oi Soluções. Como diretor de vendas foi responsável pelos maiores clientes da unidade de negócios B2B e do próprio grupo Oi. Marcelo foi eleito executivo de TI do ano em 2022 pela IT Midia, empresa referência no setor. É formado em Comunicação Social com MBA em Negócios e Projetos pela FGV.