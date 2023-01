Evangelho de hoje, domingo, 29/01/23 (Mt 5, 1-12a)

Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus".



Reflexão – A nossa felicidade está condicionada à experiência com o Amor de Deus!

Os nossos planos humanos atrapalham a vivência das bem-aventuranças e nos impedem de ser feliz, como Jesus nos ensinou, porque o conceito de felicidade que o mundo prega é completamente diferente da felicidade que Deus planejou para a nossa vida. O possuir, o prazer e o poder são desejos de felicidade temporais e nos aprisionam fazendo com que os nossos objetivos deem a direção para a nossa vivência aqui na terra. Se tivermos em mente que queremos ser ricos e poderosos, lógico que a nossa vida será pautada nisso. Assim sendo, perseguiremos um ideal e não a felicidade. Por esta razão, ser pobre, aflito, manso, faminto, misericordioso, puro de coração, promotor da paz, perseguido, insultado, na concepção humana é, na realidade, uma infelicidade. Porém, se nos aprofundarmos na sabedoria de Deus, o Espírito nos convencerá de que tudo isso é inerente à nossa condição humana. Quando nós nos reconhecemos completamente dependentes da misericórdia do nosso Pai, todas essas dificuldades transformam-se em ocasiões para que experimentemos o Seu Amor infinito, e aí então, seremos realmente felizes. A nossa felicidade aqui na terra está condicionada à nossa experiência pessoal com o Amor de Deus. Ela foi conquistada por Jesus, porém, para que nos apossemos dela, precisamos também enfrentar uma grande batalha entre nós e nós mesmos. Não é passe de mágica. É uma caminhada íngreme e que exige perseverança. Consequentemente, todas as ocasiões em que formos mais provados serão justamente os momentos em que mais teremos a amostra da ação de Deus na nossa vida e sentiremos Sua graça se manifestar. - Você já experimentou alguma vez a felicidade nessa perspectiva? – Para você o que significa ser feliz? – Você já foi perseguido (a) por causa do reino de Deus? - Você já sentiu a graça de Deus se manifestando dentro do Seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO