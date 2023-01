Evangelho de hoje, 2ª feira, 30/01/23 (Mc 5, 1-20)

Naquele tempo: Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: 'Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes!' Com efeito, Jesus lhe dizia: 'Espírito impuro, sai desse homem!' Então Jesus perguntou: 'Qual é o teu nome?' O homem respondeu: 'Meu nome é 'Legião', porque somos muitos.' E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou, então: 'Manda-nos para os porcos, para que entremos neles.' Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada - mais ou menos uns dois mil porcos - atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela Legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: 'Vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti.' Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados.

Reflexão - Jesus nos liberta do mal e nos manda de volta para nossa casa!

Assim como libertou o homem possuído por uma legião de espíritos maus, Jesus também tem poder para nos tirar do cativeiro e nos livrar da morte eterna, resgatando a nossa filiação divina. Muitas vezes estamos também perambulando no mundo como quem caminha dentro de um cemitério, cercados pelos mortos e Jesus nos ressuscita, nos tira do sepulcro jogando para longe de nós os espíritos que nos prendiam: orgulho, autossuficiência, egoísmo, amor-próprio, rebeldia. Ainda hoje Ele está pronto para nos libertar de toda sujeição aos espíritos maus, os “espíritos de porco”, que gostam de infernizar a nossa vida. Assim como aquele homem já estava acostumado a viver assim e pedia a Jesus para não o tirar daquela situação, nós também vemos hoje as pessoas acomodadas na escravidão ao pecado, miséria, violência parecendo até que aquela circunstância já lhes é familiar. Quando temos um encontro pessoal com Jesus e sentimos a Sua ação libertadora, nós também queremos logo segui-Lo literalmente, no entanto, Ele nos liberta do mal e nos manda de volta para nossa casa, para junto da nossa família anunciar as maravilhas que Ele fez em nós e viver a missão de amar. Quando no nosso coração existem o amor e a misericórdia de Deus, nós sabemos expressá-los dentro da nossa casa e nos lugares por onde andarmos. Jesus só nos pede que sejamos Suas testemunhas. – Você já teve um encontro pessoal com Jesus? - Você é uma pessoa livre para amar? - Você ainda se vê caminhando entre os mortos ou já se sente capaz de amar na sua própria casa? - O que Jesus quer de você? – O que Ele lhe pede, hoje?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO