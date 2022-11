Feira de Mármores e Granitos começa hoje no Centro de Eventos

Hoje, quarta-feira, 9, às 15h30, no Centro de Eventos do Ceará, será aberta a programação técnica da Fortaleza Brazil Stone Fair, maior feira de rochas ornamentais –mármores e granitos – do Norte e Nordeste.

A abertura oficial será às 19 horas, com o lançamento do Atlas da Mineração do Ceará e a celebração dos 100 anos da pedra natural do Brasil.

O primeiro ato da feira será o painel que tratará da Logística de Movimentação de Granito Dentro do Complexo do Pecém. O diretor comercial da Tecer Terminais Portuários, economista Carlos Alberto Nunes Filho, fará palestra para explicará como isso acontece.

A Tecer Terinais e a Termaco, empresas irmãs, são parceiras antigas do setor cearense de rochas ornamentais, atuando no transporte, armazenamento e operação de embarque de 100% dos blocos extraídos do solo cearense e exportados para a Europa, como informa à coluna o empresário Carlos Maia, sócio e diretor das duas empresas, que estão com estande instalado na feira.

Às 16h30, será apresentado o projeto It’s Natural Stone (esta é a pedra natural), sobre o qual falará o engenheiro Rogério Ribeiro, gerente do Projeto Apex/Centro Rochas.

A Fortaleza Brazil Stone Fair, promovida pelo Sindicato da Indústria de Marmores e Granitos do Ceará (Simafran), com o apoio da Fiec, da CNI, do Sebrae-Ceará e do Instituto Brasileiro de Rochas Ornamentais, prosseguirá até sexta-feira, 11.