Febraban reúne-se com Haddad, Tebet, Fávaro e Mercadante

Informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): amanhã, terça-feira, 31, seus dirigentes receberão a visita dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Planejamento, Simone Tebet; da Agricultura, Carlos Fávaro; e da Gestão e Inovação Pública, Esther Dweck; além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante.

A convite do presidente da Febraban, Isaac Sidney, os ministros e o presidente do BNDES falarão aos membros do Conselho da entidade sobre a conjuntura econômica e as ações das respectivas áreas voltadas ao crescimento do país.

O Conselho da Febraban, presidido pelo CEO do Bradesco, Octavio de Lazari, é integrado por dirigentes de instituições financeiras e representantes de segmentos empresariais.

A visita dá continuidade aos encontros periódicos realizados desde 2021 com representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de autoridades internacionais.

Nos últimos dois anos, já foram recebidos pela Febraban os presidentes dos três Poderes, ministros de Estado, presidentes do Banco Central e de Tribunais Superiores, bem como representantes diplomáticos.

O encontro de amanhã será às 9 horas, na sede da entidade, na avenida Faria Lima, 4.300, em São Paulo, e será fechado à imprensa.